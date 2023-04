Tatjana Tarasowa atakuje Kamila Bortniczuka. I to nie pierwszy raz

Bortniczuk wskazywał, że powrót Rosjan i Białorusinów do startów mógłby być możliwy tylko wówczas, gdyby występowali pod neutralną flagą i podpisaliby specjalne oświadczenie, w którym zadeklarowaliby sprzeciw wobec działań wojennych oraz reżimowi panującemu w ich krajach. To nie spodobało się Tarasowej. "To [podpisanie przez Rosjan deklaracji antywojennej - przyp. red.] nigdy się nie wydarzy. [Minister Bortniczuk] niech się zamknie i nie miesza się w politykę - mówiła cytowana przez sports.ru.

Co na to Tarasowa? Rosyjska mistrzyni cytowana przez sports.ru zasugerowała, że nie przywiązuje wagi do działań państw sprzeciwiających się powrotowi Rosjan i Białorusinów do sportu, a głos Polaków pozostanie niezauważony. - To ich decyzja. Co nas to obchodzi? - mówiła. - Nikt nikogo nie będzie słuchał w tej sprawie. Wszystko zależy od MKOL-u, a nie od Polski i pozostałych 36 krajów - przekonywała.