Rosyjska mistrzyni w opałach. Apel do prokuratury

Atmosfera wokół Jeleny Isinbajewej w Rosji gęstnieje coraz bardziej. "Caryca tyczki", dwukrotna mistrzyni olimpijska i idolka tysięcy kibiców lekkoatletyki bardzo szybko pokonała drogę od miłości do nienawiści. Jednak hejt to nie wszystko, z czym musi się zmagać była już sportsmenka. Jej sprawa może nawet trafić do prokuratury, do czego nawołuje poseł rosyjskiego parlamentu Roman Teriuszkow.