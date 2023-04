Rosyjska minister: MKOl kieruje się rusofobią. To analogia faszyzmu

Pod koniec marca Komitet Wykonawczy MKOl zarekomendował, by federacje sportowe zaczęły dopuszczać sportowców z kraju agresora i wspierającej Rosję Białorusi do udziału w zawodach. Mają jednak startować pod neutralną flagą, bez hymnu i symboli państwowych. Sportowcy nie mogą też być aktywnie zaangażowani w wojnę ani pochodzić z klubów związanych z organami ścigania czy siłami zbrojnymi.

Rosyjska minister: To element niszczenia światowego sportu

Zacharowa nazywa działania MKOl "szaleńczą rusofobią" i porównuje do faszyzmu. - Fakty pozostają faktami: blokowanie naszych mediów i dziennikarzy. Nękanie naszych sportowców, niewpuszczanie ich na imprezy. To wszystko jest "rozwiązaniem kwestii" - uważa Zacharowa. - Nie jest to pierwszy raz, kiedy się z tym spotykamy i dotyczy to nie tylko sportu. Zaczęło się jako nieuczciwa konkurencja, teraz przechodzi w kierunku unicestwienia nas w przestrzeni kulturowej, informacyjnej i politycznej. Czym to jest, jeśli nie próbą ostatecznego rozwiązania kwestii rosyjskiej?