Rosyjska legenda nie przebiera w słowach. "Co jeden pomysł MKOl to głupszy"

Irina Rodnina to legenda radzieckiego sportu i trzykrotna mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie figurowym we parach sportowych - z Sapporo w 1972 roku, Innsbrucku w 1976 roku i Lake Placid w 1980 roku. Dzisiaj to jedna z ważniejszych postaci rosyjskiego sportu i zarazem osoba niezwykle krytyczna wobec propozycji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, także tych, które Rosjan chcą dopuścić.

W maju mistrzyni lodowiska żądała wręcz od rosyjskich władz, by pod żadnym pozorem nie ulegały temu, co proponuje MKOl. - Wysuwane żądania wykraczają poza zakres ruchu olimpijskiego. Uważam, że nie mamy prawa ulec - uważała Irina Rodnina. Zagroziła też, że jeśli ktokolwiek z jej rodaków przystanie na propozycję MKOl, będzie uznany za "zdrajcę" i może pożegnać się z dotacjami od państwa. Później dołożyła coś więcej . - Świat próbuje zniszczyć naszą flagę i hymn, nie potrzebuje kraju Rosji. W tej sytuacji nie polecę żadnemu ze swoich sportowców udziału, powiem więcej - zabraniam im występów w statusie neutralnym - perorowała.

MKOl chce dopuścić Rosję jako uchodźców. Rosja wściekła

Jak informowaliśmy, pojawiły się przecieki na temat tego, że MKOl podjął już decyzję w sprawie Rosji i Białorusi w kontekście igrzysk olimpijskich. Mają one zostać dopuszczone do startu przy wykorzystaniu zasad obowiązujących przy powołanej przed igrzyskami w Rio de Janeiro w 2016 roku reprezentacji uchodźców.

To zgoła kuriozalna konstrukcja, bowiem reprezentacja uchodźców obejmuje ludzi prześladowanych z powodu narodowości, wyznania, orientacji seksualnej, płci czy poglądów politycznych. Ma znaleźć zastosowanie wobec agresora w wojnie w Ukrainie.



Taka decyzja ma swoje konsekwencje. Jeśli MKOl oficjalnie zatwierdzi go jako kandydata do reprezentacji sportowców neutralnych, zawodnik będzie musiał zaprzestać udziału we wszystkich krajowych rozgrywkach i zaprzestać przyjmowania jakiegokolwiek wsparcia od rosyjskich organizacji sportowych. Dotyczy to zarówno podmiotów państwowych jak i quasi-państwowych czyli np. federacji sportowych. Będzie po prostu uchodźcą z przymusu.



Tę właśnie sprawę i te przecieki ostro skomentowała Irina Rodnina. - MKOl sam jest uchodźcą. Biega od ściany do ściany z wciąż nowymi pomysłami, a co jeden to głupszy - powiedziała. Co zaskakujące, nie uważa jednak, że igrzyska w takiej sytuacji należy zbojkotować. - Rozwiązania tej sytuacji mogą być różne. W czasach radzieckich powiedzieliby nam po prostu: "nie pojedziesz i tyle". Tak było z igrzyskami olimpijskimi w 1984 roku. Nie mieliśmy tu nic do gadania. Teraz są inne opcje i warto pamiętać, że wiele międzynarodowych federacji przyznaje, że bez rosyjskich sportowców zawody nie są tak interesujące dla publiczności i sponsorów - twierdzi Irina Rodnina i dodaje, że nie wyklucza możliwości zawarcia jakiegoś sensownego kompromisu w tej sprawie.

Thomas Bach, przewodniczący MKOl / AFP

Władimir Putin i Irina Rodnina, 2000 rok / AFP