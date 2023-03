Przypadek rosyjskiej łyżwiarki Kamiły Walijewej nie buduje zaufania do rosyjskiego systemu antydopingowego - powiedział Witold Bańka, polski szef Światowej Agencji Antydopingowej WADA podczas kongresu w Szwajcarii. A to kolejny kamyczek do ogródka w kwestii dopuszczenia Rosji do udziału w igrzyskach olimpijskich. Rzecz nie dotyczy tylko wojny w Ukrainie.