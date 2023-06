Rosjanie zostali okpieni. Rekomendacja MKOl obróciła się przeciwko nim

Po decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, rekomendującego dopuszczenie Rosjan i Białorusinów do rywalizacji międzynarodowej, po spełnieniu określonych warunków, poszczególne federacje miały decydować, czy posłuchać MKOl, czy też nie .

Rosjanie oburzeni. Co dalej z igrzyskami?

Choć trwało to bardzo długo, IFSC w końcu zdecydowała się przychylić do rekomendacji MKOl. Na początku czerwca, po miesięcznych konsultacjach, które obejmowały spotkania z Komisją Zawodników i innymi zainteresowanymi stronami, w tym przedstawicielami MKOl, organizatorami najważniejszych wydarzeń oraz Ukraińską Federacją Alpinizmu i Wspinaczki, przedstawiono rekomendację, by umożliwić powrót Rosjanom i Białorusinom.