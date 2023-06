Rosjanie wywołali skandal na mistrzostwach świata. Rusza śledztwo

Światowa Federacja Taekwondo należy do tych federacji sportowych, które zastosowały się do zaleceń Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zniosła bezwzględny zakaz startu dla Rosjan. Jednocześnie wprowadziła w życie dyrektywy MKOl mówiące o tym, że sportowcy rosyjscy mogą startować jako neutralni, o ile nie są żołnierzami dokonującymi zbrodni w Ukrainie i nie wspierają propagandy Putina oraz nie wspierają wojny.

Skandal na mistrzostwach świata. Federacja wszczyna śledztwo

Kiedy sprawa została nagłośniona, bo przecież wypowiedzi Iwanowa były dostępne w agencjach informacyjnych, światowa federacja nie mogła zamieść jej pod dywan. W piśmie opublikowanym przez portal "Inside the Games" czytamy, że ma ruszyć śledztwo dotyczące ewentualnego złamania przepisów o dopuszczeni sportowców z Rosji i Białorusi do zawodów.

Rosyjska mistrzyni grzmi. "Nie było mowy nawet o pomalowaniu paznokci"

Jak w takim razie udało się "przemycić" do ekipy dwóch zawodników, których wcześniej nie dopuszczono do startu? I to dodajmy nie byle jakich zawodników, bo Larin i Chramcow to przecież mistrzowie olimpijscy z Tokio. A zatem bez wahania można powiedzieć, że to ikony sportu w Rosji i z pewnością jedne z największych gwiazd w taekwondo.