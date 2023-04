Rosjanie wracają do rywalizacji. I to pod swoją flagą. Zawody w cieniu sojuszu

Skład reprezentacji Rosji na zawody zaplanowane między 21 a 29 kwietnia będzie wynosił 48 osób , które będą rywalizować w różnych konkurencjach, takich jak boks, siatkówka plażowa, karate, tenis stołowy, gimnastyka rytmiczna czy podnoszenie ciężarów. Oprócz sportowej rywalizacji, udział Rosji ma także umocnić stosunki między nią, a krajami zrzeszonymi w ALBA , którymi w tym momencie są Antigua i Barbuda, Boliwia, Kuba, Dominika, Grenada, Nikaragua, St. Kitts and Nevis, St Lucia, St Vincent i Grenadyny oraz Wenezuela.

Rosyjscy sportowcy wracają do rywalizacji. Będą mogli startować pod własną flagą

- Nasza współpraca sportowa z Wenezuelą opiera się na zasadach wzajemnego szacunku, gotowości do wymiany doświadczeń i organizowania wspólnych turniejów sportowych. Chciałbym podziękować stronie wenezuelskiej za zaproszenie drużyny rosyjskiej do udziału w tak ważnym wydarzeniu dla Sojuszu Boliwariańskiego. Dziś szczególnie ważne jest, aby rosyjscy sportowcy mogli rywalizować na poziomie międzynarodowym, aby zademonstrować swoje umiejętności, a młodzi sportowcy zdobyć niezbędne doświadczenie startowe - agencja TASS cytuje rosyjskiego ministra sportu, Olega Matycyna.