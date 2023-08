- Dzisiaj decydujący głos w sprawie igrzysk i występu na nich mają sponsorzy. Igrzyska olimpijskie to rywalizacja sportowa i narodowa, ale także komercyjna. Bojkot igrzysk oznaczałby niepowetowane straty finansowe dla sponsorów utrzymujących poszczególne dyscypliny czy związki sportowe - mówi Swietłana Żurowa, która nie wierzy, by sponsorzy dopuścili do bojkotu igrzysk. Zresztą nie dopuści też do tego sam przewodniczący Thomas Bach - podkreśla Żurowa, która w 2006 roku zdobyła olimpijskie złoto w Turynie w łyżwiarstwie szybkim.