Rosjanie nie zdystansują się od wojny. "To jak sprzedać duszę diabłu"

W miniony wtorek MKOl przedstawił swoją decyzję na temat przyszłości sportowców z Rosji i Białorusi, oznajmiając swoje przyzwolenie na ich stopniowy powrót do rywalizacji. Wywołało to momentalnie burzę w środowisku sportowym, szczególnie w perspektywie przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zareagowały na to także ukraińskie władze, które oficjalnie zakazały startu swoim sportowcom w kwalifikacjach olimpijskich, jeśli w ich dyscyplinach będą występować Rosjanie, co spotkało się ze sporą krytyką władz MKOl.