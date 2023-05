Rosjanie kompletnie nie liczą się ze słowami. Olimpijczyk nie wtrzymał

W Rosji cały czas nie gasną emocje wokół startu sportowców z tego kraju pod neutralną flagą. Wzbudziło to ogromne poruszenie po obydwu stronach barykady, choć o dziwo znacznie większe po rosyjskiej stronie. Jelena Wialbe zapowiedziała, że nie powinno się pozwalać, by Rosjanie startowali pod "białą szmatą", natomiast Stanisław Pozdniakow stwierdził, że w MKOl to "teatr marionetek". I naraził się na mocną kontrę z Ukrainy.