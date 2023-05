Rosjanie czują się upokorzeni, nastąpił rozłam. Atak na posłów Dumy

Wygląda na to, że w rosyjskim sporcie, po decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, nastąpił rozłam. Część nawołuje do bojkotu igrzysk olimpijskich i międzynarodowych startów, inni nie chcą do tego dopuścić. Emocje zaczynają rosnąć, a wypowiedzi w rosyjskich mediach są coraz ostrzejsze. Zaczyna obrywać się nawet politykom tamtejszego parlamentu, co świadczy o tym, jak gorąco zrobiło się w Rosji.