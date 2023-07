Rosja zmienia stanowisko. Hardo: Nasi sportowcy tego nie zrobią

Komitety olimpijskie Rosji i Białorusi nie otrzymają zaproszenia na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu, gdy będą one rozsyłane 26 lipca - poinformował w czwartek MKOl. To jednak nie oznacza, że sportowcy z obu tych krajów we Francji nie wystartują. MKOl podejmie decyzję "w odpowiednim czasie".