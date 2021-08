Rosyjski minister spraw zagranicznych, Siergiej Ławrow poinformował o ubieganiu się jego kraju o letnie igrzyska olimpijskie w 2036 roku na spotkaniu z medalistami olimpijskimi z Tokio, do którego doszło w Sambek w obwodzie rostowskim. Minister gratulował zawodnikom, choć Rosja z 20 złotymi, 28 srebrnymi i 23 brązowymi medalami zajęła dopiero piąte miejsce w klasyfikacji medalowej, za Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Japonią i Wielką Brytanią. To niska pozycja, jak na możliwości Rosji, najniższa od igrzysk w Sztokholmie w 1912 roku.

Na dodatek rosyjscy sportowcy w Tokio nie mogli walczyć pod swoimi barwami narodowymi. Z powodu dyskwalifikacji za stosowanie systemowego dopingu musieli występować pod flagą olimpijską. To policzek dla rosyjskiego sportu, a władze kraju chcą odbudować pozycję i reputację sportu Rosji.



Ma do tego służyć ubieganie się i otrzymanie organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. To najbliższa wolna edycja, gdyż igrzyska w 2024 roku zorganizuje Paryż, w 2028 roku - Los Angeles, a w 2032 roku - australijskie miasto Brisbane.



Reklama

Igrzyska w Moskwie 1980 zbojkotowane

Rosja ma już doświadczenie z igrzyskami olimpijskimi. W 1980 roku zorganizowała je Moskwa, przy bojkocie wielu krajów zachodnich z powodu poprzedzającej imprezę inwazji Armii Czerwonej na Afganistan. W rewanżu blok wschodni (w tym Polska) zbojkotował kolejne igrzyska w Los Angeles w 1984 roku. Niezależnie od tego igrzyska moskiewskie w 1980 roku miały spory rozmach. W 2014 roku z kolei Soczi przeprowadziło zimowe igrzyska olimpijskie, a Rosja była także gospodarzem wielkich imprez piłkarskich - mundialu w 2018 roku i Euro 2020.



CZYTAJ TAKŻE: Sensacyjna kandydatura. Arktyka chce... letnich igrzysk olimpijskich



Moskwa w 1980 roku to jednak na razie jedyny przypadek, by letnie igrzyska gościły w największym kraju świata. O edycję 2004 roku bezskutecznie starał się St. Petersburg, a 2012 roku - ponownie Moskwa, która ubiegała się też w czasach radzieckich o igrzyska 1976 roku, zanim otrzymała następną ich edycję.

Igrzyska olimpijskie w Rosji?

Teraz Rosja liczy na to, że po dwóch igrzyskach poza Europą (2028 w Los Angeles i 2032 w Brisbane) wrócą one do Europy właśnie do niej i to nie tylko do Moskwy. Pomysł Rosjan na letnie igrzyska 2036 roku jest bowiem niecodzienny i nieco przypomina koncepcję Niemców, którzy chcieli igrzyska 2032 roku zorganizować nie w jednym mieście, a 13, znajdujących się w jednym regionie - Nadrenii Północnej-Westfalii. Proponowali Düsseldorf, Dortmund, Kolonia, Bonn, Akwizgran, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Krefeld, Leverkusen, Mönchengladbach, Oberhausen i Recklinghausen. Być może tę propozycję ponowią na 2036 rok.



Jak mówią Niemcy, każde z tych miast położone jest najwyżej godzinę drogi od kolejnego. W wypadku Rosji wygląda to już inaczej. Siergiej Ławrow poinformował, że w gronie miast, które miałyby organizować igrzyska w 2036 roku na pewno znalazłyby się St. Petersburg i Kazań. - Wierzę, że i inne miasta - dodał, a nieoficjalnie wiadomo, że w grę wchodziłby nawet Władywostok położony na rosyjskim Dalekim Wschodzie. To prawie 10 tysięcy kilometrów od St. Petersburga, co stanowiłoby absolutny rekord olimpijski.



W 1980 roku igrzyska organizowała Moskwa, ale turniej piłkarski odbywał się też w Leningradzie, Kijowie i Mińsku, a zawody żeglarskie przeprowadzono na Bałtyku, u brzegów Tallinna i Estonii, należącej wtedy do ZSRR.