Rosja zaczyna się panoszyć w świecie sportu. Opłakane skutki decyzji MKOl [KOMENTARZ]

Rosja napadła na Ukrainę, a jej żołnierze wymordowali tysiące ludzi w Ukrainie. To jednak nie przeszkadza decydentom światowego sportu wspierać sportowców z tego terrorystycznego kraju w dążeniu do powrotu na światowe areny. Poszczególne federacje dostały prawo o decydowaniu o tym, czy dopuścić Rosjan do rywalizacji, a że rosyjskie wpływy w świecie sportu wciąż są olbrzymie, to coraz więcej dyscyplin decyduje się na taki krok.