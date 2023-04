Prezydent Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Stanisław Pozdniakow wezwał Międzynarodowy Komitet Olimpijski do ostrzejszej reakcji na „rażącą ingerencję ze strony zachodnich rządów sprzeciwiających się powrotowi sportowców z jego kraju". Tak przynajmniej to określił. Rosja nie jest zadowolona z tego, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski radzi sobie z naciskami "niektórych państw Zachodu" na to, by ją wykluczyć z igrzysk.