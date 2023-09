Rosja w kwestii swych igrzysk nie liczy się z kosztami. Przebije te w Tokio

W sprawie Igrzysk Przyjaźni w 2024 roku napływają nadal sprzeczne informacje. Początkowo Rosja chciała je organizować w czerwcu, zatem przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Teraz dochodzą z Moskwy informacje, że ma to być jednak wrzesień. Nie wiadomo też dokładnie, które miasta zorganizują igrzyska. Podawano rosyjską mekkę sportową czyli Kazań, teraz rosyjscy dziennikarze wskazują na Moskwę i Jekatrynburg.

Jasne jednak jest, że Rosja chce takie igrzyska przeprowadzić i to nawet niezależnie od tego, czy jej reprezentanci zostaną dopuszczeni do igrzysk w Paryżu. Rosja do igrzysk zaprosiła takie kraje jak Chiny, Indie, Brazylia, Republika Południowej Afryki. Dodatkowo spodziewany jest udział w imprezie Iranu, Iraku i krajów Azji Środkowej - Uzbekistanu, Tadżykistanu czy Kirgistanu, które nie widzą problemu w kontaktach sportowych z Rosją.