Rosja nie rozumie, o co chodzi MKOl

Niewykluczone, że przecieki prasowe w tej sprawie miały na celu właśnie wysondowanie reakcji opinii publicznej. I propozycja wywołała poruszenie i gniew zarówno w samej Rosji, jak i poza nią. Ukraina nadal grozi bojkotem, jeśli Rosja zostanie dopuszczona do igrzysk. Nie wiadomo, co wtedy zrobią jej sojusznicy np. Polska.

"MKOl ma jeszcze czas, by naprawić sytuację"

Sprawę krótko skomentował szef rosyjskiego komitetu olimpijskiego Stanisław Pozdniakow. - Jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, by omawiać szczegóły startu Rosji - powiedział tajemniczo, co może oznaczać, że Rosja prowadzi z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim jeszcze jakieś negocjacje w tej sprawie.

Pozdniakow dodaje: - Gdy tylko MKOl sformułuje swoje stanowisko w sprawie udziału sportowców z Rosji i Białorusi w igrzyskach 2024, wrócimy do tej kwestii. Do tej pory nikt nas tam nie zaprosił, więc jest za wcześnie, żeby o czymkolwiek rozmawiać. Choć jasne jest, że upokarzające warunki przewidziane w zaleceniach MKOl z 28 marca będą nie do przyjęcia dla większości naszego sportowego środowiska. Ale do igrzysk olimpijskich jest jeszcze czas, nasi koledzy z Lozanny mogą pomyśleć, jak naprawić tę sytuację.