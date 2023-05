Rosja pewna udziału w igrzyskach. Putin dostał liczbę startujących

Rosyjski minister sportu Oleg Matytsin jest na tyle pewny udziału rosyjskich sportowców w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich, że podał prezydentowi Władimirowi Putinowi, ilu dokładnie może ich wystąpić w stolicy Francji. Na razie jednak Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) nie ogłosił decyzji o dopuszczeniu Rosjan do startu w igrzyskach. Mogą natomiast rywalizować w kwalifikacjach olimpijskich, co otwiera im drogę do Paryża.