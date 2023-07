Rosja odpowiada na decyzję MKOl-u. "Nasze stanowisko jest dobrze znane"

Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił w czwartek, że nie uwzględni Rosji i Białorusi na liście zaproszeń, które wyśle 26 lipca do wszystkich narodowych komitetów olimpijskich na świecie, do udziału w igrzyskach w Paryżu. To jednak nie oznacza, że sportowcy z obu tych krajów we Francji nie wystartują.