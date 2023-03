- Z wielu powodów nie będą kandydował na kolejną kadencję. Decyzja jest bardzo przemyślana – powiedział Andrzej Kraśnicki. Dotychczasowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego potwierdził wcześniejszą informację o tym, że nie przystąpi do wyborów na to stanowisko. Jak na razie jedynym kandydatem jest prezes Polskiego Związku Koszykówki, Radosław Piesiewicz. – To będzie inny komitet olimpijski, bardziej dynamiczny, o ile zostanę wybrany – zapowiedział.