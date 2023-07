Poważne problemy ulubienicy Putina. Sąd zajmie się sprawą, setki tysięcy rubli w grze

Jestem szczęśliwa, że mogę ogłosić, iż już we wrześniu 2023 roku wznowię międzynarodową aktywność w MKOl. Nie podlegam żadnym sankcjom i MKOl nie ma w tym temacie żadnych wątpliwości

Największe wzburzenie wzbudziły jej słowa dotyczące tego, że stanowisko w rosyjskiej armii było tylko "symboliczne" . To spowodowało całą lawinę niechęci wobec niej. Byli trenerzy zaczęli apelować o zwrot pieniędzy i dobór, które dostała od wojska. Zaczęto też straszyć ją innymi konsekwencjami. I wygląda na to, że maszyna poszła w ruch, bo w Wołgogradzie złożono już przeciwko niej pierwszy pozer. Teoretycznie sprawa dotyczy nieopłacenia parkingu podziemnego, ale trudno nie łączyć tego z jej wypowiedziami i rejteradą z Rosji.

Kamil Bortniczuk: Decyzja MKOl to pewnego rodzaju otwieranie furtki. WIDEO

Pozew przeciwko Isinbajewej w Rosji

Formalnie sprawa opłat parkingowych nie ma nic wspólnego z ostatnimi wypowiedziami Isinbajewej, ale trudno uwierzyć że to zbieg okoliczności. Być może jest to tylko wskazówka dla wielkiej mistrzyni, że powrót do ojczyzny będzie teraz nieco trudniejszy niż wcześniej.