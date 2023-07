Niedopuszczalne jest traktowanie w ten sposób stopni wojskowych i cywilnych wydarzeń, które mają miejsce w kraju. Każdy, kto kocha swój kraj, ma negatywny stosunek do takich wypowiedzi

Kamil Bortniczuk: Decyzja MKOl to pewnego rodzaju otwieranie furtki. WIDEO

Kamil Bortniczuk: Decyzja MKOl to pewnego rodzaju otwieranie furtki. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Isinbajewa odcięła się od wojska. "Niech odda pieniądze, samochód i mieszkanie"

Dlatego jej słowa o tym, że czuje się obywatelką świata, a żadne sankcje jej nie obowiązują, bo z armią związana była tylko "symbolicznie" wywołały prawdziwe oburzenie. W jej rodzinnym Dagestanie już zaplanowano, że stadion noszący jej imię zostanie przemianowany , natomiast Anna Gwiniaszwili , była trenerka tyczkarki, apeluje, by zwróciła wszystkie środki które otrzymała od armii.

"Jeśli to było dla niej naprawdę symboliczne, to niech zwraca nominalną pensję, wszystkie premie, samochody i mieszkanie, które dała jej ojczyzna. I w końcu zrobi to tak, żeby nie mieć z tym nic wspólnego i zostać w MKOl" - grzmiała trenerka lekkoatletyki.