Potężny cios w rosyjski sport! Mogą zapomnieć o turnieju olimpijskim

Reprezentacja Rosji w koszykówce mężczyzn nie zostanie dopuszczona do prekwalifikacji do igrzysk olimpijskich - tym samym nie weźmie też udziału i w samych zmaganiach na IO w Paryżu w 2024 roku. FIBA w ten sposób poszła pod prąd względem rekomendacji ze strony MKOl-u o dopuszczaniu Rosjan do podobnych współzawodnictw - choć jeszcze niedawno cała sprawa wisiała na włosku.