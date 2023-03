Kluczem Stany Zjednoczony. Majewski wie, jak wyrzucić Rosję z igrzysk w Paryżu

"Za wiele lat siedzę w sporcie, aby dziwić się decyzjami wielkich międzynarodowych organizacji. Sportu tam jest bardzo mało, a dużo polityki i różnych interesów. Nie mam i nie miałem złudzeń. Ta decyzja, na którą się zanosiło, jest haniebna, co tu dużo mówić " - ocenił Tomasz Majewski.

W jego ocenie to "miękkie uchylanie furtki dla Rosjan i Białorusinów" oraz "ośmielanie federacji".

"My w lekkiej atletyce się nie martwimy, bo u nas decyzja na 'nie' jest twarda i została potwierdzona w ubiegłym tygodniu. Światowa, jak i europejska federacja lekkoatletyczne twardo stoją na stanowisku, że Rosjan i Białorusinów w 'królowej sportu' nie będzie. Są jednak federację, które te kraje dopuszczają. Przecież oni w boksie startują normalnie pod własną flagą. Bardzo mało brakowało, żeby byli na ME w ciężarach, które niedługo odbędą się w Armenii. Tylko twarde stanowisko innych krajów europejskich spowodowało, że ich wycofano. Część federacji, w których wpływy rosyjskie są dużo większe, będzie temu ulegała. Dzisiejsza decyzja będzie to legitymizować" - podkreślił Majewski.