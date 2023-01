Polska medalistka olimpijska grzmi po decyzji MKOl-u. "Wojna nadal trwa!"

W środę Międzynarodowy Komitet Olimpijski przekazał, że białoruscy i rosyjscy zawodnicy będą mogli wrócić do rywalizacji w Igrzyskach pod neutralną flagą. "Biorąc pod uwagę jednoczącą misję ruchu olimpijskiego, prosząc i zachęcając go do wypełnienia tej jednoczącej misji, szczególnie w czasach podziałów, konfrontacji i wojny, szanując prawa wszystkich sportowców do bycia traktowanym bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zgodnie z Kartą Olimpijską, żadnemu sportowcowi nie należy uniemożliwiać udziału w zawodach tylko z powodu paszportu" - uzasadniono.

Do decyzji MKOl-u odniosła się także Agnieszka Kobus-Zawojska, srebrna medalista z Tokio i brązowa z Rio de Janeiro w wioślarstwie. "No i co z tego, że bez flagi i bez hymnu. To nadal reprezentowanie zbrodniarzy. Podczas gdy sportowcy przywracani są do rywalizacji, mój znajomy jest w szpitalu, bo nie zdążył się ewakuować. Halo MKOL, wojna nadal trwa!" - napisała na swoim koncie na Twitterze.