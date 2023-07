Międzynarodowy Komitet Olimpijski przez ostatnie miesiące zrobił całkiem sporo, by zostać uznany za organizację przychylnym okiem patrzącą na Rosjan. Co prawda po agresji na Ukrainę zawiesił ten kraj i zabronił startów sportowcom pod rosyjską flagą, ale teraz robi wszystko, by umożliwić im start na igrzyskach w Paryżu. MKOl przystąpił jednak do ofensywy i oskarża, w bardzo mocnym oświadczeniu, polityków o stosowanie podwójnych standardów.