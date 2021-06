Pekin 2022. Ostatnie przygotowania hokeistów przed eliminacjami IO

Zespół prowadzony przez Roberta Kalabera zmierzy się tam z Austrią, Słowacją i Białorusią. Awans do turnieju olimpijskiego wywalczy tylko zwycięzca.

W kwietniu Polacy wygrali w Katowicach Turniej o Puchar Trójmorza. Pokonali wówczas Estonię 6-1, Litwę 8-1 i Łotwę 4-1.

W maju zajęli piąte miejsce w towarzyskim turnieju "Beat COVID-19" w Lublanie. Pokonali tam Ukrainę 4-3 po dogrywce oraz przegrali z Austrią 2-3, Francją 0-1, Słowenią 1-2 i Rumunią 2-3 po dogrywce.

Kadrowicze spotkają się najpierw 19 lipca na tydzień w Bytomiu, a miesiąc później w Jastrzębiu-Zdroju.

Reklama

"Był plan, żeby to drugie odbyło się również na oddanym niedawno do użytku, pachnącym nowością lodowisku w Bytomiu. Tafla tego jastrzębskiego najbardziej przypomina jednak tę, na której będziemy walczyć o olimpijski awans, jest troszkę węższa. Dlatego selekcjoner wybrał taką lokalizację" - powiedział prezes PZHL Mirosław Minkina.

Słowak Kalaber świetnie zna arenę w Jastrzębiu, bowiem do 2014 roku prowadzi miejscowy JKH GKS, z którym w minionym sezonie wywalczył pierwsze w historii mistrzostwo Polski.

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!





Hokejowa reprezentacja Polski zagra z Unią Oświęcim

W trakcie ostatniego zgrupowania kadra rozegra 20 sierpnia sparing z ekstraligową Unią Oświęcim.

Minkina ma nadzieję, że sytuacja związana z pandemią COVID-19 poprawiła się na tyle, by nie storpedować ani przygotowań, ani kwalifikacji, przeniesionych już z powodów sanitarnych o rok.

"Wygląda na to, że wszystko wraca do normy, piłkarskie mistrzostwa Europy przebiegają przecież bez zakłóceń, jesteśmy więc dobrej myśli, choć pamiętamy o tym, co się stało rok temu. Część zawodników jest zaszczepiona" - dodał Minkina.

Latem 2020 pierwsze zgrupowanie pod okiem słowackiego selekcjonera zostało w Warszawie storpedowane przez zakażenie koronawirusem wykryte u jedenastu hokeistów i dwóch trenerów.

Prezes przyznał, że związek pracuje nad stworzeniem oferty dla kibiców, chcących się wybrać do Bratysławy.

"Myślimy o kibicach. Czekamy na informację na temat cen biletów. Postaramy się jak najszybciej przekazać gdzie, kiedy i za ile je będzie można kupić. Chcemy również - we współpracy z biurem podróży - przygotować możliwość skorzystania z pakietu, obejmującego przejazd, noclegi, bilety na trzy mecze oraz zwiedzanie miasta. Czasy są trudne, więc zdajemy sobie sprawę,z tego, że ceny muszą być atrakcyjne dla sympatyków hokeja" - stwierdził.

Relacja audio z każdego meczu Euro tylko u nas - Słuchaj na żywo!





Pekin 2022. Finałowa runda kwalifikacji w dniach 26-29 sierpnia

Na przełomie kwietnia i maja w katowickim Spodku miały się odbyć MŚ Dywizji 1B z udziałem Serbii, Litwy, Estonii, Japonii, Ukrainy i Polski. Impreza została odwołana (drugi rok z rzędu) przez międzynarodową federację (IIHF) z powodu pandemii.

W lutym 2020 prowadzeni przez trenera Tomasza Valtonena Polacy wygrali turniej prekwalifikacyjny do igrzysk rozegrany w kazachskim Nur-Sułtanie, pokonując tam faworyzowaną reprezentację gospodarzy oraz Holandię i Ukrainę. Tym samym zapewnili sobie udział w finale eliminacji.

Wiosną 2021 dwuletni kontrakt selekcjonera wygasł i nie został przedłużony. Fina zastąpił wtedy Kalaber.

"Mieszkałem 100 metrów od lodowiska w Bratysławie, na nim się uczyłem jazdy na łyżwach, Cieszę się, że tam wrócę na turniej kwalifikacyjny. To wyzwanie, rywale są bardzo trudni" - oceniał Słowak po podpisaniu umowy z federacją.

Igrzyska w Pekinie mają się odbyć w dniach 4-22 lutego 2022 roku.