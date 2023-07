Paryż buduje obiekty olimpijskie ... ze śmieci. "Brakuje nowego plastiku"

Paryż zamierza zorganizować igrzyska olimpijskie jak najbardziej przyjazne środowisku i ekologii, stąd pomysły na to, by stały się one pod tym względem przełomem. Do stworzenia trybun centrum pływackiego zmusiły go jednak wymagania rynku. Plastik zebrany z koszy w departamencie Sekwana-Saint-Denis i poddany recyklingowi stał się podstawowym materiałem do produkcji 11 tysięcy plastikowych krzesełek do Aquatics Centre, w którym podczas igrzysk odbędą się zawody pływackie.