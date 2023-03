Koordynator ds. bezpieczeństwa narodowego rządu francuskiego na igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie w Paryżu w 2024 r. Ziad Khoury, został zawieszony przez ministra spraw wewnętrznych Geralda Darmanina za „niewłaściwe zachowanie” wobec kobiety. Do incydentu miało dojść nie we Francji, ale w Wielkiej Brytanii i to dość dawno.