- Nieczytelne, niezrozumiałe. O co w nich chodzi? - piktogramy dyscyplin olimpijskich igrzysk w Paryżu, jakie pokazali organizatorzy, wzbudziły wiele kontrowersji. A sprawa nie jest błaha, gdyż to one w czasie igrzysk będą nas kierowały do poszczególnych sportów, by sprawdzić wyniki czy godziny zawodów