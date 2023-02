Organizacja Narodów Zjednoczonych już raz stanęła w obronie prawa do występu tych sportowców na igrzyskach, mimo iż reprezentują one kraje biorące udział w krwawej wojnie, podczas której dochodzi do ludobójstwa i gwałtów. Xanthaki jednak poszła dalej i powiedziała: - W wielu krajach sportowcy są związani z wojskiem, a jednak ich z tego powodu nie wykluczamy. Dlaczego to robić w tym wypadku?