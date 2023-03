Andrzej Kraśnicki honorowym prezesem PKOl-u

Co więcej, potwierdzają się doniesienia o tym, że jedynym kandydatem do zastąpienia urzędującego od 13 lat działacza jest prezes Polskiego Związku Koszykówki oraz Enea Basket Ligi - Radosław Piesiewicz. Jeżeli wszystko pójdzie po jego myśli, to 22 kwietnia będzie on mógł przejąć obowiązki.