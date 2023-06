Odebrali Polakom imprezę z powodu Rosjan. "To jakieś kuriozum"

Przypomnijmy, że Międzynarodowa Federacja Szermiercza (FIE) pozbawiła rywalizacji w tej dyscyplinie sportowej podczas Igrzysk Europejskich statusu mistrzostw Europy, a także rangi indywidualnych kwalifikacji olimpijskich. Wszystko przez to, że Polacy nie zamierzali dopuścić do startu w tej imprezie sportowców z Rosji i Białorusi.

"Decyzja o podziale ME zapadła 26 maja, a 30 maja dostaliśmy ze światowej federacji wytyczne, że turniej musi się odbyć co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Mediolanie, aby punkty z kontynentalnego czempionatu mogły być zaliczone do rankingu olimpijskiego. Ponieważ od 25 czerwca toczyć się będzie rywalizacja szermiercza w Igrzyskach Europejskich, jedynym terminem do przeprowadzenia ME był właśnie weekend 16-18 czerwca" - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Jacek Słupski, dyrektor generalny Polskiego Związku Szermierczego (PZS), a jednocześnie sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Szermierczej (ECF).