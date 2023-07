Niesłychana propozycja Rosji wobec Ukrainy. Aż trudno uwierzyć

Jeżeli Rosja nie zostanie ostatecznie dopuszczona do udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, wówczas Igrzyska Przyjaźni mają je zrekompensować. To impreza, która jako żywo przypomina dawne igrzyska Przyjaźń'84 organizowane po bojkocie imprezy w Los Angeles w 1984 roku przez państwa bloku wschodniego. Brała w nich udział także Polska. Tym razem stanowią szantaż wobec MKOl.

Rosja organizuje Igrzyska Przyjaźni

Rosja do igrzysk zamierzała zaprosić takie kraje jak Chiny, Indie, Brazylia, Republika Południowej Afryki . Dodatkowo spodziewany jest udział w imprezie Iranu, Iraku i krajów Azji Środkowej - Uzbekistanu, Tadżykistanu czy Kirgistanu , które nie widzą problemu w kontaktach sportowych z Rosją.Rosja poszła jednak dalej. Jak informuje RIA Nowosti, ministerstwo mportu Federacji Rosyjskiej planuje zaprosić ukraińskich sportowców do udziału w Igrzyskach Przyjaźni w 2024 roku. Rosja zapewnia, że zadba o bezpieczeństwo ukraińskich sportowców podczas zawodów.

Nie wiadomo, co sądzić o tej propozycji. To dość prowokacyjna odpowiedź na decyzję Ukrainy, by wycofać się z bojkotu zawodów sportowych, w których startują tez Rosjanie. Ukraińcy biorą udział w zawodach z Rosjanami, ale dochodzi do wielu nerwowych i stykowych sytuacji, jak chociażby na mistrzostwach świata w szermierce w Mediolanie, gdy po walce z Rosjanką Anną Smirnową ukraińska zawodniczka na wyciągniętą dłoń odpowiedziała wyciągniętą szablą. Została za to zdyskwalifikowana.