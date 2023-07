Nieoczekiwana w sytuacja w sprawie Ukrainki Charłan. Wkroczył MKOl

Do sytuacji doszło na planszy mistrzostw świata w szermierce w Mediolanie. To pokłosie decyzji ukraińskich władz, które po długich miesiącach umożliwiły swoim reprezentantom rywalizowanie ze sportowcami pochodzącymi z Rosji i Białorusi . Nowa rezolucja jest obwarowana kilkoma punktami, między innymi tym najważniejszym, że rywale z obu krajów, które stoją za wojną w Ukrainie, mają mieć status zawodników neutralnych, czyli nie występować pod flagą Rosji lub Białorusi.

Wcześniej Ukraińcy i Ukrainki mieli zakaz występowania w zawodach, w których uczestniczą Rosjanie ( z wyjątkiem mistrzostw Europy w Płowdiw, gdzie Ukraina zrobiła pierwszy wyłom ). Teraz się to zmieniło i mamy już sytuacje konfliktowe. Olha Charłan po walce z rosyjską zawodniczką Anną Smirnową na wyciągniętą przez Rosjankę rękę zareagowała wyciągnięciem broni szermierczej. Spotkała ją za to dyskwalifikacja.

Zaskakujące słowa przewodniczącego Thomasa Bacha

Strona ukraińska złożyła protest, a teraz do akcji wkroczył Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Olha Charłan otrzymała od niego "dodatkowe miejsce" na igrzyska olimpijskie w Paryżu w 2024 roku, nawet jeśli nie zakwalifikuje się na nie po wysoce dyskwalifikacji na mistrzostwach świata. Minister sportu Ukrainy i szef Narodowego Komitetu Olimpijskiego Wadym Gutzeit opublikował list do Olhy Charłan podpisany przez przewodniczącego MKOl Thomasa Bacha, który sam jest złotym medalistą olimpijskim w szermierce we florecie w barwach RFN podczas igrzysk w Montrealu w 1976 roku. "Biorąc pod uwagę twoją wyjątkową sytuację, Międzynarodowy Komitet Olimpijski przydzieli ci dodatkowe miejsce na igrzyska olimpijskie w Paryżu 2024 na wypadek, gdybyś nie był w stanie zakwalifikować się sama" - napisał Bach. - ""Robimy ten wyjątkowy wyjątek dlatego, że trwające procedury w żadnym wypadku nie zrekompensują punktów kwalifikacyjnych, które straciłeś z powodu dyskwalifikacji."