Niemcy wysadzają w powietrze plan dopuszczenia Rosjan do igrzysk

To może być kluczowa decyzja w sprawie dopuszczenia Rosjan do igrzysk olimpijskich. Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser zagroziła, że ​​zablokuje rosyjskim sportowcom wjazd do jej kraju, jeśli dostaną pozwolenie na udział w zawodach międzynarodowych od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Po prostu Niemcy nie wydadzą im wiz. W ich ślady może pójść też wiele innych państw.