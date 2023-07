Nie tylko Rosja i Białoruś. Trzy inne kraje mogą wylecieć z igrzysk

Mowa o Korei Północnej, która była banitą w ruchu olimpijskim od czasu, gdy bez podania ważnych przyczyn wycofała się z igrzysk w Tokio. Została zdyskwalifikowana, ale ta dyskwalifikacja skończyła się w tym roku. Oznacza to, że Korea Północna wróciła na białym koniu do światowego sportu i może wziąć udział w przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu.

Sprawa budzi ogromne kontrowersje, gdyż okazuje się, że wyrzucenie Korei Północnej i zawieszenie w prawach członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego było wylaniem dziecka z kąpielą. Przez ten czas Koreańczycy nie byli poddawani kontrolom antydopingowym jak wszystkie inne kraje, co już jest bulwersujące. Przedstawiciele wielu federacji światowych są zdania, że Korea Północna powinna być kontrolowana nawet wnikliwiej niż inni, jako że nie wiadomo, co działo się w tym kraju od 2021 roku.

Według ITA ostatnie testy antydopingowe przeprowadzono na ciężarowcach z Korei Północnej w 2019 roku.



Nie zmienia to faktu, że Korea Północna ma prawo startu w Paryżu, w odróżnieniu od kilku innych państw. I wcale nie chodzi o Rosję i Białoruś, bo w ich wypadku MKOl wciąż nie podjął decyzji, czy je dopuścić do rywalizacji olimpijskiej. Sprawa jest dyskutowana, ale już MKOl oraz Azjatycka Rada Olimpijska zgodziły się na start Rosjan i Białorusinów w nadchodzących igrzyskach azjatyckich w Hangzhou. Tak, aby mogli zapewnić sobie minima olimpijskie. Rosja reaguje na to... oburzeniem.

MKOl musi wyrzucić z igrzysk trzy kraje. I to nie Rosję

Problem dotyczy innych państw. To Indie, Afganistan i Gwatemala. A jest to problem poważny.

W Gwatemali doszło do schizmy w miejscowym komitecie olimpijskim. Mamy tam pat i bezhołowie. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie udało się wybrać prezydenta komitetu, a sprawa trafiła do miejscowego sądu najwyższego. Jedna z gwatemalskich jeźdźców pochodzenia kanadyjskiego, Esther Mortimer, zdążyła już zmienić obywatelstwo, by móc rywalizować na Igrzyskach w Paryżu. W każdym razie Gwatemala jest zawieszona w prawach członka MKOl i na dzisiaj nie ma możliwości odwieszenia jej przy tym stanie faktycznym.

Indie natomiast są u progu zawieszenia. 8 września otrzymały ostatnie ostrzeżenie od MKOl. 21 czerwca MKOl wezwał do przyspieszenia powołania nowego szefa komitetu olimpijskiego. Nic takiego jednak się nie stało, na dodatek Indie uchwaliły nowe przepisy dotyczące sportu, które doprowadziły do zupełnej anarchii w miejscowych federacjach sportowych. Dochodzą do tego afery o molestowanie seksualne w tych federacjach, np. zapaśniczej.

W Afganistanie z kolei talibowie zawiesili działalność wszelkich organizacji sportowej, uznając je za niezgodne z prawami szariatu. Występ tego kraju podczas igrzysk w zasadzie jest wykluczony.

Siedziba Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego / AFP

Indie pokonują Australię w hokeju na trawie. Tokio 2020 / CHARLY TRIBALLEAU / AFP / AFP

Thomas Bach, przewodniczący MKOl / AFP