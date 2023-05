Międzynarodowy Komitet Olimpijski upublicznił warunki , jakie Rosjanie i Białorusinie musieliby spełnić, by wrócić do rywalizacji na sportowych arenach międzynarodowych. Musieliby koniecznie występować pod neutralną flagą , bez możliwości odsłuchania hymnu państwowego. Wyłączeni mają być zawodnicy i zawodniczki jednoznacznie popierający wojnę w Ukrainie i Władimira Putina oraz ci mający powiązania z rosyjskimi i białoruskimi służbami. Oni pod żadnym pozorem nie mogą występować w zawodach pod auspicjami MKOl .

Weronika Stiepanowa odgraża się: "Albo wracamy na równych prawach, albo nie wracamy wcale"

Stiepanowa, która od miesięcy krytykowana jest za swoje poparcie dla Władimira Putina , odgraża się, że albo FIS bez żadnych warunków dopuści do startów Rosjan, albo federacja będzie musiała liczyć się z konsekwencjami i wetem ze strony jej oraz jej rodaków. Sugeruje, że rosyjscy sportowcy mogą znaleźć nowe areny do rywalizacji, jeśli zakaz FIS nie zostanie zniesiony.

Świat jest znacznie większy niż Skandynawia. Bez nas możecie jeździć na nartach, ile chcecie, my bez was też

Już wcześniej, w zeszłym roku, Weronika Stiepanowa wyrażała oburzenie decyzją FIS. "To, co motywuje mnie do dalszego sprzeciwu wobec zawieszania rosyjskich sportowców, to poczucie niesprawiedliwego traktowania przez rządzących w sporcie międzynarodowym. To nic innego jak hipokryzja, przypomnij mi, kiedy sportowcy z Izraela czy USA mieli zakazy i za co" - opowiadała wówczas w SVT Sport.