Białoruski minister Sarhij Kowalczuk przemawiał podczas spotkania ministrów sportu i turystyki w Baku. To tam poddał ostrej krytyce postępowanie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który - jego zdaniem - pod wpływem polityki doprowadza do segregacji sportowców i niszczy ideę olimpijską. Decyzje MKOl nazwał wręcz "nikczemnymi", a jako przykład podał zawieszenie białoruskich paraolimpijczyków. Według Kowalczuka, nie można takich rzeczy robić sportowcom, a już zwłaszcza sportowcom z niepełnosprawnościami, dla których sport to szansa powrotu do normalnego życia.