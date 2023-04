MKOl tłumaczy swą decyzję: Na świecie jest 70 konfliktów

- Jeżeli Ukraina wprowadzi w życie swą decyzję o tym, by jej sportowcy nie uczestniczyli w żadnych zawodach z udziałem Rosjan, zaszkodzi to jej społeczności sportowej i jednocześnie w żaden sposób nie wpłynie na wojnę, którą MKOl zdecydowanie potępia - twierdzi Międzynarodowy Komitet Olimpijski. I podaje uzasadnienie swej rekomendacji o dopuszczeniu do startów zawodników rosyjskich i białoruskich.