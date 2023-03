MKOl postanowił w sprawie Rosjan i Białorusinów. Będą tego konsekwencje

Międzynarodowy Komitet Olimpijski godzi się na to, by Rosjanie i Białorusini mogli startować w zawodach międzynarodowych. Wydał jednocześnie zalecenia i warunki takich startów. Jest mało prawdopodobne, że Ukraina przejdzie nad tym do porządku dziennego, więc decyzje komitetu mogą rozpocząć teraz światową burzę. Decyzja w sprawie igrzysk w 2024 i 2026 roku jeszcze nie zapadła.