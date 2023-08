MKOl odwleka decyzję w sprawie Rosji. Nie nastąpi to nawet w październiku

Jak informuje agencja TASS, szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wycofuje się z założeń, iż to październikowa sesja komitetu w indyjskim Bombaju ma być kluczowa dla decyzji o dopuszczeniu (bądź nie) Rosji i Białorusi do startu olimpijskiego. Teraz mówi, że decyzja o udziale Rosjan w paryskich igrzyskach nie zapadnie w październiku. Jak pamiętamy, Thomas Bach zdecydował wcześniej, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie wyśle zaproszeń do Rosji i Białorusi do udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nie zostały wysłane, co nie znaczy, że to zamyka drogę tym krajom do występu pod olimpijską flagą.