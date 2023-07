- Nie będziemy się spieszyć - zapewnia przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach w kwestii decyzji o udziale Rosji i Białorusi w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Na razie nie dostały one zaproszenia, ale na tym etapie to tylko zabieg formalny, bez znaczenia dla faktycznego występu (bądź jego braku) w igrzyskach. Thomas Bach zwleka, ale komitet podał możliwą datę decyzji. To także nie wrzesień.