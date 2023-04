MKOl ma coraz większy problem. Federacje wyłamują się z ustaleń

W światowym sporcie doszło już jednak do rozłamu, bowiem część sportów i przewodniczących im federacji odmówiła przyjęcia zasad MKOl. Mówią one o tym, że Rosjanie i Białorusini mogą startować w zawodach międzynarodowych, ale pod neutralną flagą i bez hymnów oraz symboli narodowych , a także o ile nie wspierają wojny w Ukrainie i rosyjskiej propagandy. Zasady te skrytykowało zarówno wiele państw świata (w tym Polska), jak i sama Rosja. Jedni uważają, że to furtka wpuszczająca oprawców do rywalizacji sportowej, a Rosjanie twierdzą, że to dyskryminacja.

Jeździectwo, wspinaczka sportowa i lekkoatletyka dość szybko opowiedziały się przeciwko wdrożeniu w życie pomysłów MKOl. Nie mają zamiaru się do nich stosować, co stawia pod znakiem zapytania zasady kwalifikacji rosyjskich i białoruskich zawodników do zmagań olimpijskich. Teraz dołącza do nich kolejna dyscyplina, co prawda nieolimpijska - to biegi na orientację. One nie mają wpływu na losy igrzysk, ale pokazują, że kwestia schizmy w sporcie w związku z postawą MKOl zatacza coraz szersze kręgi. Może to spowodować efekt domino i kolejne podobne wyłamania się federacji już olimpijskich.