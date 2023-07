MKOl apeluje o szczególne potraktowanie Ukrainy. Chcą uniknąć kolejnych skandali

Dyskwalifikacja dla Ukrainki, kuriozalne sceny na planszy

MKOl wyciąga pomocną dłoń do Ukraińców

Ukraińcy byli tą dyskwalifikacją oburzeni, bo choć w przepisach szermierczych znajduje się zapis o obowiązku podania dłoni, to jednak decyzję powinni podejmować sędziowie, a nie komisja techniczna. Pojawiły się oskarżenia, że stali za tym Rosjanie i nadal mający dużo do powiedzenia w FIE Aliszer Usmanow. Dość nieoczekiwanie pomocną dłoń w tej sprawie wyciągnął Międzynarodowy Komitet Olimpijski .

Z jednej strony, jest to zrobienie wyjątku dla Ukraińców. Co wydaje się uzasadnione, bo i ich sytuacja jest wyjątkowa. Z drugiej, MKOl stara się dba o to, by uniknąć kolejnych skandali, a te są przecież kwestią czasu.