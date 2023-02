Polska w sporze z MKOl. Komitet grozi

MKOl jest oburzony tym, ze tak wiele państw, w tym Polska, postawiły sprawę bojkotu na tak wczesnym etapie rozmów o udziale Rosji i Białorusi. Twierdzi, że to niestosowne. Posunął się nawet do tego, że zaczął grozić sankcjami tym, którzy sięgają po to narzędzie, w tym Polsce. - Niestosowne jest zachowanie MKOl, ponieważ od 24 lutego nic się takiego nie wydarzyło, co uzasadniałoby łagodzenie podejścia co do Rosji - mówi Bortniczuk. - MKOl grzeszy naiwnością. W powiedzeniu złodziej przechodzi przez wioskę tylko raz, a w wypadku igrzysk i MKOl mamy sytuację, że Rosja przeszła już dwukrotnie. Naiwnością jest uważać, że można dotrzymać neutralności barw, pod którymi Rosja mogłaby wystąpić. Mamy doświadczenia, że łamie te ustalenia, robi flagi ze strojów, przypina na gumkach, a Władimir Putin to oklaskuje.