Jako pierwsza na wodzie pojawiła się Putto . Jej wyścig był pełny emocji , a walka o krążki trwała do ostatnich metrów. Takiemu obrotowi spraw sprzyjał także dystans, bo Polka rywalizowała na 200 metrów . Ostatecznie dotarła do mety na trzecim miejscu , ustępując tylko dwójce Nowozelandek - srebrnej Yale Steinepreis i złotej Lisie Carrington . Putto nie kryła emocji w wywiadzie na gorąco po wyścigu.

MŚ w kajakarstwie. Piękny dzień reprezentantów Polski

20 minut później przyszła kolej na Wiktora Głazunowa i Sylwię Szczerbińską i finał duetów mieszanych na 500 metrów. To był bardzo dobry wyścig w wykonaniu tej dwójki, bo szybko odskoczyła ona rywalom, do końca walcząc o złoto z Katie Vincent i Connorem Fitzpatrickiem. Ostatecznie to kajakarze z kraju klonowego liścia finiszowali lepiej i o niecałe pół sekundy wyprzedzili polską dwójkę. Brązowy medal padł łupem włoskiego duetu Olympia Della Giustina i Daniele Santini.