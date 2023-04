Mamy już pęknięcia. Światowa federacja wspiera pomysły MKOl

Wiele światowych federacji sportowych sprzeciwiło się już planom Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i nie zgadza się na dopuszczenie do startów sportowców rosyjskich i białoruskich, co komitet rekomendował. Są jednak też takie, które gorąco popierają ten pomysł i właśnie dołączyła do nich Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza (UWW).