Polska ukarana za odrzucenie Rosjan

Polska strona dotrzymała słowa i nie ugięła się pod naciskiem federacji, dążącej do tego, by przywrócić Rosjanom możliwość startu. Zostaliśmy za to ukarani przez FIE, która odebrała rywalizacji indywidualnej podczas Igrzysk Europejskich status mistrzostw Europy, a także kwalifikacji olimpijskich. Podtrzymana została za to decyzja o tym, by walki drużynowe nadal były toczone o bilety do Paryża.